セレブタレントのパリス・ヒルトン（44）は、子供たちとディズニーランドやゲームセンターに行くのが大好きだという。DJ、リアリティ番組のスター、ソーシャライトとして活躍する一方、夫カーター・リウムとの間に2歳の息子フェニックス君と来月2歳になる娘ロンドンちゃんがいるパリス。今も「自分の心は子供そのもの」だそうだ。 【写真】お兄ちゃんのフェニックスくん、すでにイケ