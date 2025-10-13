KOSPI上場企業のLGエレクトロニクスは、連結ベースで今年7-9月期の営業利益が6889億ウォン（約738億5000万円）となり、前年同期より8.4％減少したとの暫定集計結果を10月13日に公示した。売上高は21兆8751億ウォンで、前年比1.4％減少した。LGエレクトロニクスは「生活家電が事業競争力と市場での地位を堅固に維持し、車載電子部品事業が過去最高水準の収益性を記録したとみられるなど、主力事業と未来事業がともに健闘し、市場の