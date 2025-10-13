◇出雲全日本大学選抜駅伝（2025年10月13日出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロ）学生3大駅伝の開幕戦、出雲駅伝は22チームが参加してスタートし、4区（6.2キロ）を終えて2連覇を狙う国学院大がトップに立った。3区を終えて城西大がトップに立ち、国学院大は2番手でのたすきリレー。当日のエントリー変更で投入された辻原輝（3年）が、城西大・小田伊織（3年）、早大・佐々木哲（1年）との三つどもえから2キロ過ぎで