熊本城（熊本市中央区）で「秋のくまもとお城まつり」が開かれている。今年は「水の都」がテーマで、城内が人工雲海に囲まれたり、天守閣をライトアップしたりする特別な演出を楽しむことができる。１１月３日まで。人工雲海やライトアップといった演出は、市が推進する「ナイトタイムエコノミー（夜間経済）」の一環で始めた。市は２０３１年までに、観光消費額を昨年比で１４７億円増となる１３００億円とする目標を掲げてい