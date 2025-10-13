ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤ÈÍ§¿ÍÉ×ºÊ¤È¤ÎW¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢Í½Ìóº¤Æñ¤Êò¿²°¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÌóÈ¾Ç¯Á°¤Ë°å¼Ô¤ÎÍ§Ã£¤¬¡¢²¶¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Îò¿²°¡Ø¿·¿Êµ¤±Ô¡Ù¤ËºÆ¤Ó¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈó¸ø³«¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¡ÖºÊ¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÃçÎÉ¤·É×ºÊ¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈW¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã