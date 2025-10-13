GK»³²¼°ÉÌé²Ã¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¡¢FWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£12Æü¤Ë¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤ÈMFÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò2-1¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¸åÈ¾41Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢21ºÐ¤ÎÆ£Ìî¡£¿¶¤ê¤Î±Ô¤¤Äã¤¯¤ÆÂ®¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£FANTASTIC FUJINO. The @ManCityWomen star comes up CLUTCH when it matters most 😮‍💨#BarclaysWSL pic.twitter.com/gbezQfSzq