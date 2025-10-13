¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¡È¸ªÁÈ¤ß¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾±»Ê¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤µ°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤µ¤½¤ì¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¤¡¡ÄºÇ¹â¤À¤íÂ©»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ÈÄ¹ÃË¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤â¤¤¤¤¤Í¡ª¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÖºÇ¹â¤Ê¿Æ