ガザ地区の和平合意の「第1段階」として、イスラム組織ハマスに拘束されていた人質を解放する手続きが始まりました。【映像】ハマス軍事部門「カッサム旅団」のテレグラムからイスラエルメディアは13日、ガザ地区に残る人質のうち、最初の7人が国際赤十字に引き渡されたと報じました。イスラム組織ハマスは拘束する48人のうち、まずは生存する20人を解放するとして名前を発表していて、この後段階的に引き渡しが進められる見