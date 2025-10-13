タレントの堀ちえみが12日に自身のブログを更新。夫婦で夕飯を食べに美々卯を訪れた様子をつづった。【映像】堀ちえみの黒で統一した“家事スタイル”堀は「これはたまげた！」というタイトルでブログを更新。「夕飯は美々卯でいただくことにしました。空港内の店舗です。言っても時間があまりないので、搭乗口に近いことから、こちらで取るのがいいかな」と報告した。続けて、「主人は、牛しぐれ丼&きつねうどんのセッ