ブルワーズのパット・マーフィー監督（６６）が１２日（日本時間１３日）、本拠地ミルウォーキーで翌１３日（同１４日）に始まるナ・リーグ優勝決定シリーズの前日会見で敵の新守護神・佐々木朗希投手（２３）をほめ殺す作戦に打って出た。「スプリットで１００マイル（約１６１キロ）投げている選手？そんなの不公平だ」という指揮官は「リーグに嘆願して、何らかの理由で出場停止処分を受けさせられるかどうか検討するつもり