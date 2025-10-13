タレント手越祐也（37）が12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。独立後の意識への変化を語った。手越と親交あるVTRゲストとしてオリエンタルラジオの藤森慎吾が出演。藤森は“独立あるある”として「欲にまみれてしまう」と提言した。「お金の流れも全部自分でわかるから。独立した人、よくわからないパーティー行きがち」と注意を促した。手越は自身を「逆パターン」と語り、「独立してからは、今