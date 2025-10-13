º´¡¹ÌÚ¤òÉü³è¤ËÆ³¤¤¤¿30ºÐ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤«¤é±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËþÂ­¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡¢µß±ç¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£9·î½é½Ü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÌÃÌ¤òµ¡¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¼«¿È¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò·èÃÇ¡£¡È¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡ÉÃÂÀ¸¤Ø¡¢ÀÅ¤«¤ËÂç²þ³×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸