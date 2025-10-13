カップルにケンカはつきもの。しかし、ケンカ後の彼女の行動によってふたりの愛が再燃することもあるようです。では、どのような対応をとれば男性のハートをつかむことができるのでしょうか。今回は独身男性188名に行ったアンケートを参考に「ケンカした後に『やっぱりお前しかいない』と男性が心の中で叫んでしまう彼女の対応」を紹介します。【１】翌日は普段と変わらない明るい態度で接してくれる「寛容さを見直す！」（20代男