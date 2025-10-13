中学3年生の娘・彩加に初めての彼氏ができ、両親はほほえましく見守っていました。ところが、素直だった彩加が少しずつおかしくなります。受験期なのに、門限を破ったり、塾をサボったり…。親として、どこまで介入するべきか悩みますが、娘の将来を守るため、母はある決断をします…。『娘の彼氏は論破系中学生』をダイジェスト版でごらんください。 「彩加、また遅かったじゃない。何回言ったらわかるの？門限は7時って決め