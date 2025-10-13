ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ²ò»¶¤·¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄ°÷Áªµó¤¬12Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Á°¿¦¤È¿·¿Í¤Î30¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÊóÆ»µ¡´Ø¤È°ËÅìµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö²ÃÌÁ¼Ò¤Ç¤Ï¹ð¼¨¤òÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¤ÈÁ´Î©¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ã¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¡ä¡ÚÌä1¡¦ÁªÂò¼°¡ÛÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê¤Ï¤¤¡¦¤¤¤¤¤¨¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë ¡ÚÌä2¡¦ÁªÂò¼°¡ÛÁª