¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê80¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò¤á¤°¤ëº®ÌÂ¤ÎÀ¯³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¹â¿Ü»á¤Ï¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î°ìÉô¤ÇÂ¤È¿¤ò¤¯¤ï¤À¤Æ¤Æ¹â»Ô»á¤ò¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ°¤­¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÂ¤È¿¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£Â¤È¿µÄ°÷¤Ï½üÌ¾¤¬¶Ú¤Ç¤¹¡£Â¤È¿µÄ°÷¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤éÊÖ¤¹Åá¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤ÇÌ±°Õ¤òÌä¤¦¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ­¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡