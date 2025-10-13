中学生の子どもが部活動でトラブルを抱えるというのは、親にとっても心配なことでしょう。特に頑張りたい気持ちと、そうではない部員との間で生まれる摩擦はデリケートな問題です。今回の投稿者さんも、娘さんの部活動でのトラブルについてどう向き合えばいいのか悩んでいるようです。『中学生の娘、部活でトラブルがありました』娘さんは中学2年生。あまり強くはないバスケ部に所属しています。娘さんはやる気が高くまじめに部活