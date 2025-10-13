1998Ç¯¡¢¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÈÖÁÈ´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÌî±î¡×¡£Ìó3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Ç¥·¥ó¥°¥ë11Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à3Ëç¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡È¥«¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¿ÀÇÈ·û¿Í¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¸½ºß¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿ÀÇÈ¤µ¤ó¤ËÌî±îºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë ¡Ú