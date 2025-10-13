千秋楽に国技館前で現役大相撲力士、郄安の妻で演歌歌手の杜このみがSNSで?姉妹3ショット?を公開。反響を呼んでいる。「15日間、本当にたくさんの応援を頂きありがとうございました」とインスタグラムにつづり、両国国技館(東京都墨田区)前と思われる場所で姉妹仲良く並んだ写真をアップ。「千秋楽は、北海道からもお世話になっている方々や家族も応援に駆けつけてくれて、お友達もたくさんの声援を送ってくれて…胸