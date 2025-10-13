元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が2025年10月8日、自身のインスタグラムを更新。ワンピースを着こなす姿を披露した。「上に着たワンピースを開けるか、閉めるか」木村さんは、「上に着たワンピースを開けるか、閉めるか、タイツを履くか、履かないか、、」とコメントをつづり、コーディネートに悩んでいる様子をみせ、ワンピースの前を開けたコーデと、閉めたスタイルとをそれぞれ投稿した。インスタグラムに投稿