薬を飲まなくても大丈夫、病院へ駆け込む必要もない 「季節ブルー」のケアに特別な治療や薬が必要と考える方もいるかもしれませんが、多くの場合、日常生活のマンネリ化した習慣の見直しや、自分へのいたわりの気持ちを持つことで十分に心と体のバランスを整えられます。 大切なのは「治す」より「整える」という感覚で、自分自身の自然治癒力を信じ、引き出すアプローチです。 薬は症状を一時的におさえますが、根