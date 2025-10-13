巨人の甲斐拓也捕手がＦＡ移籍後１年目のシーズンを終えた。チームは１１日からのクライマックスシリーズ第１ステージでＤｅＮＡに連敗。今季の全日程を終了した。「テレビで見て応援するしかできなかった。『悔しいな』って。自分もそういった場でやりたかった」。表情に無念さをのぞかせた。８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）の守備で、本塁クロスプレー時に右手がヘッドスライディングした走者に巻き込まれる形となって