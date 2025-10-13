韓国ドラマ「二十五、二十一」「弱いヒーロー」などに出演し、一躍その名を広めた若手俳優のチェ・ヒョヌク（２３）が９日、現地プロ野球（ＫＢＯリーグ）の始球式で打席に立った子どもに向かって剛速球を投げて物議を醸し、謝罪したと１１日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。チェ・ヒョヌクは、仁川ＳＳＧランダースフィールドで行われたＫＢＯリーグ準プレーオフの第１戦、ＳＳＧランダース対三星ライオンズの始球式