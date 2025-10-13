¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Ë¤¢¤ëÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¼¯¾Â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·¡¢²ÙÂæ¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤¬¤¯¤º¤¬¼ÖÀþ¤Ë»¶Íð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥é¥Ã¥¯²£Å¾¤Ç²ÙÂæ¤Î¤ª¤¬¤¯¤º¤¬»¶ÍðÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¼¯¾ÂIC²¼¤êÀþ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é¼¯¾Â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î²¼¤êÀþ¡Ê±§ÅÔµÜÊýÌÌ¡Ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶ÁÝºî¶È¤Ê¤É¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢