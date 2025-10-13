東京ラーメンフェスタ2025実行委員会は、2025年10月23日(木)〜11月3日(月・祝)まで、駒沢オリンピック公園で日本最大級の野外ラーメンイベント「東京ラーメンフェスタ2025」を開催します。今年も3幕制で実施し、各幕13店舗が出店。北は北海道から南は熊本まで26都道府県、さらには海外からも出店し、合計39種類のラーメンが登場予定です。また、今年もセット券を購入することで、おトクにラーメンを楽しめます。「東京ラーメンフェ