2025年10月10日、光明網は、河北省の女性がネットの情報をうのみにして電気保温ポットを掃除するために砂糖と酢を入れて加熱したところ爆発し、顔に重傷を負ったと報じた。記事は、河北省邯鄲市の女性が7日、電気保温ポットの水あかを取るため、ネットで見つけた「酢と砂糖を入れて加熱する」という方法を実施し、煮沸から約1分後に中身を確認しようとしたところ、ポット内の高温の液体が突然噴出し、顔にやけどを負ったと紹介。女