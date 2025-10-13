4児の母でタレントの平愛梨（40）が、子どもたちのために26分で作ったご飯を披露し、反響を呼んでいる。【映像】平愛梨、4兄弟バラバラの朝食2017年にFC東京の長友佑都選手（39）と結婚し、4人の男の子を育てている平。これまでInstagramで、子どもの好みに合わせてそれぞれ違うメニューで用意した朝食や、長友選手のために作った試合前の食事などを発信してきた。平愛梨、餃子や唐揚げなどが並ぶ食卓2025年10月12日の投稿で