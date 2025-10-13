イスラム組織ハマスに忠誠を誓う治安部隊のメンバー＝パレスチナ自治区ガザ地区中部ヌセイラト/Eyad Baba/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の情勢をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で合意した停戦が発効する中、ハマスがガザのうちイスラエル軍が駐留していない地域で統制を取り戻しつつある。ハマスが武装解除された後の治安については先行きが見えない状況が続く中、ハマスは「協力者」とされ