ポスティングシステムによりオフのＭＬＢ移籍が確実視されるヤクルト・村上宗隆内野手（２５）をめぐり、積極的と見られていたヤンキースの雲行きが変わってきた。すでにドジャースをはじめ、ヤンキース、メッツ、フィリーズ、ジャイアンツ、ホワイトソックス、マーリンズなどが調査を進めてきたが、特に昨オフにフアン・ソト、佐々木朗希をめぐって火花を散らしたヤンキースとメッツが争奪戦の先鋒に立つと見られていた。メッ