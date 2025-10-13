ドジャースとリーグ優勝決定シリーズで対戦するブリュワーズのパット・マーフィー監督が日本人3選手をたたえました。ブリュワーズは、カブスとの地区シリーズで3勝2敗で突破。すでにリーグ優勝決定シリーズ進出を決めていたドジャースと日本時間14日から対戦します。今季途中から“投打二刀流”でプレーする大谷翔平選手については、「大谷はね、何年プレーしたかはわからないけど、彼は間違いなく史上最高の選手の一人だよ」とコ