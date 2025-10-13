スポーツの日の10月13日、高知市の総合運動場などでは様々なスポーツを体験できるイベントが開かれ、参加者たちが気持ちよく汗を流しました。日本トーター高知市総合運動場では、恒例の「市民スポーツレクリエーション祭」が行われました。このイベントは、楽しくスポーツを体験してもらおうと高知市が毎年開いているもので、今年で37回目です。野球場では、子どもたちが的を狙うストラ