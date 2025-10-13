ＳＫＥ４８が１２日、名古屋市のＮｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホールで「１７ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔｉｖａｌ２０２５」を開催した。１１日との２日間とも完売で計４５００人を動員した。右内側半月板損傷と診断され、手術を受けて活動を休止していた北川愛乃（２４）が所属するグループ内のユニット・ＯｎｅＧｅｍの歌唱前に松葉づえで登場し、涙を浮かべた。会場は大歓声に包まれ、相川