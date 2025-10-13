俳優のオダギリジョー（４９）が１３日、都内で監督を務めた映画「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！！）このヤロウＭＯＶＩＥ」の公開記念舞台あいさつに俳優の吉岡里帆らと登壇した。登場後最初のあいさつで、オダギリは「出てくるときにちょっとバタバタしちゃいまして、それまでかんでいたガムを捨てずにきちゃいまして」と告白。「すみません、今ガムが口の中に、という感じではありますが頑張りたいと思います」とま