俳優の草〓剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。スタジオに入る前の言動にMC陣からツッコミが入った。番組のオープニング、スタジオの裏で草〓は「音は入ってるのかな？」とカメラに向かい手を振ると、「なんかこの時間って笑っていいともを思い出すね」と言った。そして「ねぇ〜」と声をかけながら番組のマスコットキャラクター「まんぷく昼太郎」の頭をなで、「いいともー！」と、拳を上