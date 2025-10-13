2021Ç¯°ÊÍè¤Î´ÆÆÄÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó»á¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¤Ç3ÅÙ¤ÎCLÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥À¥ó»á¤Ï¥ì¥¢¥ëÂàÇ¤¸å¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØFestival Dello Sport¡Ù¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¶È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾­Íè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¤Ï¥Õ