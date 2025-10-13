2026年のW杯出場を目指すオランダ代表は13日にグループGでフィンランド代表と対戦した。試合はオランダがフィンランドを圧倒する内容に。8分、ドニエル・マレンのゴールで先制すると、17分にはCBのフィルジル・ファン・ダイクが追加点。前半うちの10番メンフィス・デパイが得点を挙げ、試合終盤にはコーディ・ガクポもゴールラッシュに加わった。オランダはこれが予選6試合中5勝目に。無敗を継続しており、6試合で22ゴールと得点を