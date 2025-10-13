¡þ´ØÀ¾Ï»Âç³Ø½©µ¨¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá3²óÀïµþ»ºÂç7¡½0Âç¾¦Âç¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá3²óÀï¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µþ»ºÂç¤¬Âç¾¦Âç¤ò7¡½0¤Ç²¼¤·¡¢2018Ç¯½©°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê13ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥×¥íÃíÌÜ¤ÎºÇÂ®153¥­¥í±¦ÏÓ¡¦ÅÄÂ¼¹äÊ¿¡Ê4ÈÖ¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë5¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÅê¼êÎÏ¤òÉð´ï¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£½©½éÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿ÆóµÜÃÎÌé¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬8²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢1