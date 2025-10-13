トヨタのアルファードは、国産車の中でも圧倒的な人気を誇る高級ミニバンです。価格帯は500万円を超えるモデルも多く、決して手の届きやすい車ではありません。 それにもかかわらず、「多少無理をしてでもアルファードに乗りたい」という声は少なくありません。実際、残価設定型クレジット（残クレ）を利用して購入する人も増えています。では、なぜアルファードはここまで支持されているのでしょうか。