マーベルアニメ「スパイダーマン：フレンドリー・ネイバーフッド」のシーズン2が、2026年秋ににて配信されることがわかった。マーベル・スタジオがニューヨーク・コミコンにて発表した。 本作は（MCU）の正史世界（アース616）とは別世界を舞台に、高校生ピーター・パーカーの成長を独自に描いた青春ヒーロー物語。往年のコミックを