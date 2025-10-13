マーベルアニメ「X-Men ’97」シーズン2が、2026年夏にで配信されることが決定した。マーベル・スタジオがニューヨーク・コミコンにて発表した。また、シーズン3の製作がすでに始まっていることも正式に発表されている。 本作は1990年代に放送されたアニメシリーズ「X-MEN」の続編で、オリジナルキャストが多数復帰したほか、当時のテイストを再現したレトロな作風も話題を呼んだ。シ&