中国共産党中央委員会総書記で国家主席の習近平氏は９日、朝鮮労働党総書記で国務委員長の金正恩氏に答電を送り、中国建国76周年に際する祝電への謝意を表した。朝鮮中央通信が伝えた。習氏は、中国共産党が全国人民を団結させて「中国特色社会主義の道」を開拓し、社会主義現代化国家建設の新たな段階に入ったと強調。中朝両国は「運命を共にし、助け合う隣国であり、友人であり、同志だ」と述べ、「伝統的友好関係」のさらなる発