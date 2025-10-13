ウェンディーズ・ファーストキッチンから、グルメバーガー日本一決定戦「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP」優勝店「BRISK STAND」とのコラボバーガー“かけちゃったやつ”が登場！100％ビーフパティに3種のチーズ、香ばしくグリルした舞茸、足立醸造の「かけしょうゆ」が絶妙にマッチ。10月15日（水）から数量限定で販売される、至福の秋バーガーをぜひ堪能して♪ 和×チ