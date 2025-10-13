ºå¿À¤Ï13Æü¡¢¥Þ¥¦¥í¡¦¥´¥á¥¹»á¤ÎÃó¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¥¹¥«¥¦¥È½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥´¥á¥¹»á¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ºÆ¤Ó¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤´°§»¢¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿3Ç¯´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ðÇ®¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Ù¤¨¡¢¤½¤·¤ÆµåÃÄ¤Î²¹¤«¤µ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢