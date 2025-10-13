½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ê46¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Êì¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Àê¤¤»Õ¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤Ï¹ñÃç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²È»öÎÏ¤¬¹â¤½¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÃç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤â¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤­¤ì¤Ð¥­¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¼çÉØÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£À¨¤¯ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È