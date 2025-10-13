◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）レースの流れを決める大事な１区（８・０キロ）は、中大の岡田開成（２年）が２３分２８秒（記録はいずれも速報値）で区間賞を獲得した。２区（５・８キロ）のルーキー浜口大和に最高の形でタスキを託した。全国大会レベルでは初の区間賞となった岡田は「素直にうれしいです」と笑顔。ラスト１キロ