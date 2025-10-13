◆関西六大学秋季リーグ最終節３回戦京産大７―０大商大（１３日・わかさスタジアム京都）京産大が２０１８年秋以来、７年ぶり１３度目のリーグ優勝を果たした。２回２死三塁で星田大輔右翼手（４年＝乙訓）の中前適時打で先制すると、３回は敵失から好機を作って指名打者の岩崎剛大（２年＝日本航空石川）の中犠飛で追加点を奪った。４回は１死満塁で西田大志一塁手（２年＝履正社）が右前適時打を放つなど３得点。さらに