[10.12 U-20W杯準々決勝 アメリカ 1-3 モロッコ]U-20ワールドカップは12日、準々決勝を行い、“死の組”C組を首位で突破したモロッコがアメリカを3-1で破った。モロッコは前回の出場で4位に入った2005年大会以来20年ぶり出場で20年ぶりの4強入り。ボール支配率は23%(アメリカが61%、中立16%)にとどまりながら、カウンターやセットプレーで決め切る試合巧者ぶりが光った。スペイン、ブラジル、メキシコと同居したC組を2勝1敗の