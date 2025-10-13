山田涼介が、音楽フェス『ZOZOFES』に出演し、ドラマ『ビリオン×スクール』（2024年・フジテレビ）で共演した超特急のハル（柏木 悠）とステージ上で再会。両者が自身のSNSに再会の喜びを投稿した。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「加賀美先生」と「鈴木くん」の再会にファンが大興奮 『ZOZOFES』は、ZOZOTOWNの20周年を記念して10月12日・13日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される音楽フェ