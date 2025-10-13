「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）大学三大駅伝の開幕戦がスタート。２２チームが一斉に駆けだしていった。下馬評では国学院大、駒大、青学大、中大、早大の５強とされている。連覇を狙う国学院大は当日変更で４区に辻原輝（３年）を投入。１区青木瑠郁（４年）、２区尾熊迅斗（２年）、３区野中恒亨（３年）、４区辻原輝（３年）、５区高山豪起（４年）、６区上原琉翔