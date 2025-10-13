タレント手越祐也（37）が12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。独立後にテレビから離れた心境を語った。手越は独立後にYouTubeチャンネルを開設し、活動を伝えていたという。「今まで素晴らしい場所にいたんだなという感謝と、プラス、1回離れてしまった寂しさがぶつかり合ってって感じですかね」と複雑な心境だったことを明かした。山崎育三郎から「どういう瞬間に寂しさを（感じる）？」と質問を